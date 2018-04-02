То, что извлекли из живота женщины, повергло в шок врачей – ФОТО

В Турции врачебная ошибка стала причиной трехлетних мучений 38-летней женщины.

Как сообщает Milli.Аz со ссылкой на Milliyet, в Анкаре три года назад женщине по имени Сибель Кол сделали кесарево сечение. После родов ее выписали домой. Спустя несколько дней она обратилась к врачу с жалобой на боли в брюшной полости. Однако ей сказали, что это нормальное явление.

Со временем боли обострились. Спустя три года она вновь обратилась к врачу. На этот раз врачи сказали, что ей нужна срочная операция, в ходе которой в брюшной полости Сибель был обнаружен кусок ткани, забытый врачами три года назад. Ткань извлекли. В настоящее время ее состояние оценивается как нормальное.