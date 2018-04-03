Россия построит в Турции АЭС - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую", пишут турецкие СМИ.
Отмечается, что проект станции, который реализует "Росатом", признали соответствующим всем принятым в Турции требованиям.
Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.
"Аккую" - первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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