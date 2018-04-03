В США столкнулись два самолета, есть жертвы
3 апреля 2018 08:48 117
Два человека погибли при столкновении двух самолетов в американском штате Индиана.
Об этом сообщает NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что одномоторный самолет Cessna 150 столкнулся с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet на взлётно-посадочной полосе аэропорта в городе Марион.
По данным телекомпании, одна из жертв происшествия погибла в результате удара - от столкновения человека выбросило из самолета, а другой погибший умер в результате возгорания на борту.
По имеющимся данным, столкновение произошло в момент, когда один самолет только приземлился, а второй собирался взлетать.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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