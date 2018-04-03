Крупная авария в Турции, более 20 раненых

3 апреля 2018 10:16

В турецкой провинции Диярбакир в результате лобового столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем, по предварительным данным, поучили ранения 25 человек. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что все раненые являются гражданами Турции, и они были доставлены в ближайшие больницы.

О других деталях происшествия не сообщается. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Отметим, что в феврале текущего года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

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