Крупная авария в Турции, более 20 раненых
3 апреля 2018 10:16 143
В турецкой провинции Диярбакир в результате лобового столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем, по предварительным данным, поучили ранения 25 человек. Об этом пишут во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что все раненые являются гражданами Турции, и они были доставлены в ближайшие больницы.
О других деталях происшествия не сообщается. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Отметим, что в феврале текущего года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране были зарегистрированы 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.
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