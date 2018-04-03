Волгоградская область уходит под воду, объявлен режим ЧС - ВИДЕО
3 апреля 2018 10:41 164
Волгоградская область уходит под воду - объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за настоящего потопа. Серьёзно пострадали сразу несколько районов, в одном из посёлков вода поднялась на полметра, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Около тысячи человек остались без крова, их сейчас эвакуируют, в местных школах развернуты пункты временного размещения, но большинство уезжают к своим родственникам. Военные создали для борьбы с паводком специальные подразделения: 50 команд будут взрывать лед на водоемах.
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