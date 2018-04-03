Случайный свидетель снял момент аварии во время съемок боевика в Лас-Вегасе - ВИДЕО

Настоящий, американский экшен попал в объектив видеокамеры оставшегося неизвестным очевидца съёмок. Полицейский автомобиль буквально раскидал оказавшиеся на его пути транспортные средства. Со слов автора видеоролика, чтобы запечатлеть драматичные кадры, он полночи провёл возле места съёмок, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

"Я приехал в Лас-Вегас, чтобы посетить выставку "Art and Frame" на Западном побережье, которая проходила в отеле "Paris Las Vegas". Позднее я узнал, что вся территория перед гостиницей была закрыта для проезда, так как там планировались съёмки блокбастера. В томительном ожидании я провёл несколько часов на холоде, но это сто́ило того. Около 3:30 утра я наконец снял на видеокамеру съёмочный процесс настоящего экшена", - написал в комментариях автор видеоролика.

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