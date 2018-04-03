Обнародовано новое видео из горящего ТЦ в Кемерове - ВИДЕО

Следственный комитет опубликовал новое видео с камер наблюдения из горящего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. На этих кадрах видно, как люди в панике пытаются покинуть здание. Некоторые дети даже не знали, что произошел пожар: они спокойно продолжали кататься на аттракционах, в то время как другие люди убегали подальше от очага возгорания, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В СК сообщили, что следственная группа устанавливает личности людей, которые находились в ТЦ. "Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, большинство из них дети. Еще более 50 человек пострадали.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

