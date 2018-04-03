В Якутске на видео сняли массовую драку с неожиданным финалом - ВИДЕО
В Якутске очевидцы сняли массовую драку с неожиданным развитием событий, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах группа людей решает разобраться с обидчиком. Проучить молодого человека пытаются сразу шесть оппонентов. Один даже хватает палку, противник вынужден отступить к "Газели". Казалось, расправы не избежать. Но из микроавтобуса внезапно высаживается подмога. Видимо, зная, что на встрече разговаривать по душам никто не собирается, мужчина заранее позаботился о своей безопасности и пригласил друзей. Теперь уже его визави вынуждены спасаться бегством. Кто-то медлит и сразу же оказывается на снегу, его безжалостно добивают.
Видео активно обсуждают в сети. Возможно, роликом заинтересуются в полиции.
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