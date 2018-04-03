НАТО отказала в визах российским дипломатам, назначенным вместо высланных

В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе - Прим. ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", - сказал он.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля.

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