НАТО отказала в визах российским дипломатам, назначенным вместо высланных
3 апреля 2018 15:32 180
В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе - Прим. ред.) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", - сказал он.
Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более ста российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!