В небе над горами Австрии на видео запечатлен огромный НЛО - ВИДЕО
3 апреля 2018 15:38 332
На YouTube появился ролик, на котором видно неопознанный объект треугольной формы в горах Австрии, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Авторы необычного видео утверждают, что сняли НЛО в марте этого года.
Пользователи сети отмечают, что ролик больше похож на подделку. Они порекомендовали авторам записи устроиться на работу в Голливуд, чтобы делать качественные графические эффекты уже по назначению, для кинематографа.
Но среди юзеров есть и не мало тех, кто утверждает, что это "огромный инопланетный корабль".
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