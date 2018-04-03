В небе над горами Австрии на видео запечатлен огромный НЛО - ВИДЕО

3 апреля 2018 15:38

На YouTube появился ролик, на котором видно неопознанный объект треугольной формы в горах Австрии, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Авторы необычного видео утверждают, что сняли НЛО в марте этого года.

Пользователи сети отмечают, что ролик больше похож на подделку. Они порекомендовали авторам записи устроиться на работу в Голливуд, чтобы делать качественные графические эффекты уже по назначению, для кинематографа.

Но среди юзеров есть и не мало тех, кто утверждает, что это "огромный инопланетный корабль".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:
В небе над горами Австрии на видео запечатлен огромный НЛО

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az