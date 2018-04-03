В Петербурге радостный чиновник "поздравил именинницу" с годовщиной теракта - ВИДЕО

Сегодня, 3 апреля, скорбная дата для жителей Северной столицы. Ровно год назад в питерской подземке произошёл теракт, унесший жизни 15 человек. В городе проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине этой трагедии. Но эту дату никогда не забудут и те, кому удалось выжить. А первая годовщина теракта уж точно запомнится жительнице Санкт-Петербурга, которую сегодня навестил глава муниципального округа Балканский - Савелий Лебедев, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Поведение чиновника выглядело настолько странным, что выбирать правильные слова, чтобы сгладить неловкий момент, пришлось самой выжившей в теракте петербурженке. Видео опубликовал телеграм-канал 78.

Лебедев с букетом наперевес и улыбкой на пол-лица перешагнул порог её квартиры и бодрым голосом заявил, что "пришёл поздравить именинницу".

Хозяйка мягко поправила его, отметив, что не является именинницей, и напомнила о печальном контексте произошедшего год назад события. Но чиновник поспешил усилить впечатление ещё одной сногсшибательной фразой.

- Я просто не могу остаться в стороне. У меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере в каком-то, и поэтому я очень серьёзно отношусь вот к этому ко всему, - разоткровенничался он.

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