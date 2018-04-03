При строительстве АЭС в Турции будут использоваться лучшие российские технологии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при строительстве в Турции атомной станции "Аккую" будут применяться лучшие современные технологии, аналогичные тем, что использует Россия, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"При строительстве станции будут применяться наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии - такие технологии, которые мы сами применяем для себя в России", - сказал глава российского государства на церемонии начала строительства АЭС "Аккую".

По его словам, при сооружении АЭС "будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook