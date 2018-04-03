Более 350 турецких компаний готовы участвовать в строительстве АЭС "Аккую"

Более 350 турецких компаний готовы участвовать в реализации проекта АЭС "Аккую", заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Уже свыше 350 турецких компаний выразили готовность участвовать в проекте", - сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на церемонии начала строительства первого блока АЭС "Аккую".

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

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