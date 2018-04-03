В Турции состоялась закладка фундамента АЭС «Аккую»

В турецкой провинции Мерсин на юге страны состоялась церемония закладки фундамента первой в Турции АЭС "Аккую", сообщают во вторник турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин участвовали в церемонии посредством видеоконференции.

Отметим, что накануне Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую".

Соглашение о строительстве АЭС "Аккую" было подписано между правительствами РФ и Турции в Анкаре 12 мая 2010 года.

13 декабря 2010 года в Турции было зарегистрировано АО "Аккую Нуклеар".

В декабре 2012 года в городе Мерсин открылся центр общественной информации АЭС "Аккую".

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

"Аккую" - первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции.

Напомним, что в 1955 году Турция подписала с США соглашение о мирном использовании атома.

В конце 1965 года Турция начала исследования в связи со строительством АЭС, а в 1981 году было подписано соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ.

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