Путин: Проект АЭС "Аккую" станет основой атомной отрасли Турции

Значимость строительства АЭС "Аккую" в Турции трудно переоценить, электростанция станет основой создания атомной отрасли в республике, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Значимость этого масштабного инновационного проекта трудно переоценить. По сути, сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой атомной электростанции, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом. Мы начинаем создание новой отрасли", - заявил Путин на церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС "Аккую".

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

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