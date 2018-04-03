В европейской системе управления воздушным движением произошел сбой

Сбой произошел в европейской системе планирования и управления воздушным движением, работы по восстановлению планируется завершить вечером во вторник. Об этом сообщила Европейская организация безопасности воздушной навигации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Произошел сбой в системе ETFMS (Усовершенствованной тактической системе управления воздушным движением). Выполняются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к сокращению пропускной способности европейской сети примерно на 10%", - говорится в сообщении организации.

"Продолжается работа по восстановлению системы, что, как ожидается, произойдет поздно вечером", - уточнили в организации.

Эксплуатантам воздушных судов рекомендовано пересмотреть планы полетов для рейсов, которые еще не выполнялись.

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