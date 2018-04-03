АЭС «Аккую» - мечта становится реальностью

Первый зарубежный визит в Турцию Владимира Путина после переизбрания президентом России говорит о важности отношений между Москвой и Анкарой. Несмотря на то, что сегодня лидеры двух стран в основном обсудят только двусторонние отношения, именно от будущих отношений России и Турции зависит судьба Сирии.

Уже через час после прибытия Владимира Путина в Анкару состоялась закладка фундамента АЭС "Аккую".

"Аккую" - первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции.

Как известно, соглашение о строительстве АЭС "Аккую" было подписано между правительствами РФ и Турции в Анкаре 12 мая 2010 года. 13 декабря 2010 года в Турции было зарегистрировано АО "Аккую Нуклеар".

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

Строительство АЭС "Аккую" говорит о том, что ряд политических разногласий Москвы и Анкары по вопросу Сирии не мешает странам развивать энергетическое и экономическое сотрудничество.

Но наряду со строительством АЭС "Аккую" есть и другие важные вопросе повестки дня двух лидеров.

Это в первую очередь отмена виз для граждан Турции со стороны России и увеличение товарооборота.

Во-вторых, это вопрос урегулирования сирийского кризиса, а также покупка российских ЗРК С-400.

Также не исключается, что в ходе встречи президентов двух стран стороны обсудят вопрос строительства пассажирских самолетов для Турции.

Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

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