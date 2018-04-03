Эрдоган назвал АЭС "Аккую" символом сотрудничества России и Турции

АЭС "Аккую", сооружаемая в Турции Росатомом, стала символом сотрудничества России и Турции, заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы прошли большой путь. Сегодня АЭС "Аккую" стала символом нашего сотрудничества и показателем его уровня", - сказал Эрдоган, выступая на церемонии начала строительства первого блока АЭС "Аккую", на которой также присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Среди других крупных российско-турецких проектов он назвал газопровод "Турецкий поток" и поставку Турции ЗРК С-400, отметив высокий уровень сотрудничества и крепкие связи с руководством РФ.

"Этот проект внесет вклад в образование наших граждан. Нам важно то, что сотни наших молодых людей получают образование в России, и они найдут ему применение в своей стране", - добавил турецкий лидер.

Накануне Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую". Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, проект получил статус стратегической инвестиции. Церемония по закладке фундамента АЭС "Аккую" проходит в рамках визита президента России Владимира Путина в Анкару.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" - первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.