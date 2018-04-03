Ученые: Антарктика лишилась ледяного покрова размером с Лондон

Антарктика в период с 2010 по 2016 год лишилась ледяного покрова, сопоставимого по площади с территорией агломерации Большой Лондон. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraphсо ссылкой на исследование ученых Университета Лидса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, за шесть лет в южной полярной области земного шара растаяло 1463 кв. км льдов. Причиной тому - теплые океанические течения, которые подмывают вековые льды у самого их основания на глубине порядка 1 км или более. "Наше исследование доказывает, что исчезновение ледяного покрова происходит из-за его размыва у самого основания и не только в тех нескольких местах, которые были обозначены ранее", - приводит издание слова доктора Ханнеса Конрада, ведущего исследователя университета.

По информации ученых, основание ледяного покрова было серьезно размыто в восьми точках. Это привело к тому, что 65 массивных ледников отделились от морского дна. В своих исследованиях ученые использовали спутниковую систему CryoSat-2, которая позволяет отслеживать толщину льда. Согласно ее данным, изменения в ледяном покрове были зафиксированы по длине береговой линии на 16 тыс. км.

При этом, если в районе ледника Туэйтса можно наблюдать активное таяние льдов, то на соседнем леднике Пайн Айленд, подобный процесс остановился. "Такие различия подчеркивают сложную природу нестабильности ледяного покрова по континенту (Антарктида, входит в область Антарктики), и возможность ее отслеживать помогает нам выявлять отдельные зоны, которые заслуживают дальнейшего изучения", - добавил Конрад.

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