Госпитализирован муж Елизаветы II принц Филипп

3 апреля 2018 20:55

Супргу королевы Великобритании Елизаветы II 96-летний принц Филипп госпитализирован. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британский телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сообщению Букингемского дворца, госпитализация проводится планово из-за операции на бедре.

В ноябре прошлого года Елизавета II и принц Филипп отметили платиновую свадьбу.

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