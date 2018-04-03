Госпитализирован муж Елизаветы II принц Филипп

Супргу королевы Великобритании Елизаветы II 96-летний принц Филипп госпитализирован. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британский телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сообщению Букингемского дворца, госпитализация проводится планово из-за операции на бедре.

В ноябре прошлого года Елизавета II и принц Филипп отметили платиновую свадьбу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook