Эрдоган: РФ и Турция продолжат работу по установление мира и стабильности

Россия и Турция продолжат интенсивную работу, направленную на установление мира и стабильности в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган.

"Наша интенсивная работа для установления мира и спокойствия, стабильности в регионе будет продолжаться. Желаю, чтобы все эти наши встречи пошли на пользу всему нашему региону", - сказал Эрдоган на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством президентов России и Турции.

Он сообщил, что перед заседанием Совета состоялась его встреча тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Только что мы завершили переговоры в формате тет-а-тет с дорогим другом Путиным и обменялись мнениями относительно многих вопросов, как региональных, так и международных", - сказал президент Турции, заметив, что за это время соответствующие органы двух стран также проводили встречи.

В начале встречи Эрдоган еще раз поздравил Путина с переизбранием на должность президента РФ.