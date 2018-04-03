В Казахстане 188 человек отравились мороженым

В инфекционную больницу города Шымкент в Казахстане были доставлены 188 человек, съевших мороженое в местном кафе. Позже 99 из них выписали, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Первые данные экспертизы показали, что причиной отравления стало заражение продукции возбудителями сальмонеллеза, он обнаружен в 24 из 25 обследуемых ингредиентов мороженого. В некоторых продуктах обнаружен стафилококк", - позже сообщила пресс-служба областной палаты предпринимателей.

В ходе проверки были найдены грубые нарушения санитарных норм.

"На всю продукцию отсутствовали сопроводительные документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Представлен только один сертификат соответствия на сухое молоко с просроченным сроком действия; смесь транспортировалась на личном автотранспорте, а не в рефрижераторах, как требуется", - говорится в сообщении.

Также у 12 сотрудников заведения отсутствовали санитарные книжки.