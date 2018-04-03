ФИФА может запретить Златану Ибрагимовичу участвовать в чемпионате мира

ФИФА может запретить нападающему "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу участвовать в чемпионате мира-2018 в составе сборной Швеции, сообщает Aftonbladet, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Такое решение может быть принято в связи с тем, что у форварда есть соглашение о сотрудничестве с одной из букмекерских компаний. В правилах международной организации прописан запрет на участие в чемпионатах мира лиц, связанных со ставками.

Отметим, что сам 36-летний форвард отказался от комментариев на эту тему.

Ибрагимович завершил выступления за сборную Швеции после чемпионата Европы-2016. В конце 2017 года, когда его соотечественники пробились на мировое первенство, он допустил, что может сыграть на турнире в России.