Эрдоган рад, что Путин выбрал Турцию для первого визита после переизбрания

Выбор Владимиром Путиным Турции в качестве первой страны, куда он нанес визит после переизбрания президентом РФ, показывает высокий уровень отношений двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Выбор Турции как первой страны, в которую господин Путин совершил свой первый после переизбрания президентом визит, обрадовал нас. Это лучший показатель высокого уровня, которого достигли наши отношения", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Путиным.

Он добавил, что политический диалог между двумя странами продолжается.

"За год на 32% повысился наш товарооборот, он достиг 22 миллиардов долларов. Но наша цель - увеличить его до ста миллиардов", - сказал турецкий лидер