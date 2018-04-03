Анну Нетребко с семьей не пустили в театр в Лондоне

Российскую оперную певицу Анну Нетребко вместе с мужем и сыном не пустили на представление в лондонский театр "Принц Эдуард". Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом артистка сообщила в Instagram.

Как рассказала певица, ее семья заранее купила билеты на шоу "Алладин". Однако оказалось, что их продали еще кому-то из зрителей.

"Наши билеты, которые мы купили вчера на Лестер-сквер <...> за 600 евро, оказались недействительными", - объяснила Нетребко.

Причем, по словам артистки, их буквально "согнали" с мест "за пять минут до начала шоу".

Пользователи Instagram не остались равнодушными к происшествию и высказали Нетребко слова поддержки в комментариях.

Позже оперная певица опубликовала еще одно видео, в котором поблагодарила подписчиков за сочувствие. Она также заметила, что подобное нередко происходит в театральных кассах.

"С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты", - предостерегла поклонников Нетребко.

Артистка добавила, что такие ситуации "особенно обидны" детям.