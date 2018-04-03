Эрдоган: РФ и Турция имеют схожие взгляды на многие проблемы в Сирии

Турция и Россия имеют одинаковые взгляды на многие проблемы в Сирии, совместная борьба с терроризмом будет продолжена, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обсудили Сирию, включая некоторые региональные темы. Несмотря на некоторые нарушения перемирия после переговоров в Астане, мы все же достигли больших успехов. Если не полностью, то в большей степени мы предотвратили гибель мирного населения", - заявил Эрдоган.

"Надеюсь, мы продолжим вместе работать над стабильностью в Сирии, продолжим наше сотрудничество в борьбе с терроризмом. По многим темам в Сирии мы имеем одинаковые взгляды с Россией. Я дал (Путину - ред.) информацию об операции в Африне и подчеркнул, что территориальная целостность Сирии важна", - сказал турецкий президент.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.