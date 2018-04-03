Эрдоган: Недругам не удалось испортить отношения между РФ и Турцией

Недруги не смогли испортить отношения между РФ и Турцией, обе страны "сдали экзамен с успехом".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре.

"Некоторые круги пытались отравить наши отношения с Россией, но мы прошли через этот экзамен с большим успехом. И отношения наши еще больше укрепились. Четыре подписанных сегодня договора еще больше укрепят их", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным.