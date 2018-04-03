В Токио появились необычные поезда с цветущей сакурой

3 апреля 2018 22:39

В токийском метро по линии Гиндза курсируют розовые сакура-вагоны, усыпанные лепестками японской вишни.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Visit Japan.

Окна тематических составов оклеены изображениями цветущей сакуры, так что у пассажиров может создаться впечатление, что они едут не по темному подземному туннелю, а по живописной вишневой роще.

Планируется, что поезда будут ездить до 8 апреля, что совпадет с окончанием сезона цветения сакуры в Японии.

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