В Токио появились необычные поезда с цветущей сакурой
3 апреля 2018 22:39 214
В токийском метро по линии Гиндза курсируют розовые сакура-вагоны, усыпанные лепестками японской вишни.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Visit Japan.
Окна тематических составов оклеены изображениями цветущей сакуры, так что у пассажиров может создаться впечатление, что они едут не по темному подземному туннелю, а по живописной вишневой роще.
Планируется, что поезда будут ездить до 8 апреля, что совпадет с окончанием сезона цветения сакуры в Японии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!