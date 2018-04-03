Трамп: США не успокоятся, пока с "ИГ" не будет покончено

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не успокоятся, пока в Ираке и Сирии не будет покончено с "Исламским государством". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

"Коалиция (во главе с США по борьбе с ИГ) освободила почти 100% территории, которую когда-то удерживала ИГ в Сирии и Ираке. Мы не успокоимся, пока с ИГ не будет покончено", - сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство".