Трамп раскритиковал Германию

Президент США Дональд Трамп заявил, что "неправильно", что Германия готова инвестировать миллиарды долларов в газопровод Nordstream-2 и платит при этом менее 1% бюджета на НАТО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Германия платит 1%. Они даже не платят одного процента. Но они строят газопровод в Россию, за который Германия будет платить миллиарды долларов. Для энергосектора России. Как вообще может это происходить? Как может Германия разбрасываться деньгами и строить газопровод? Это неправильно", - возмутился Трамп на встрече с лидерами стран Прибалтики, его выступление транслировали американские телеканалы.

Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис во вторник встречаются с президентом США в Белом доме.