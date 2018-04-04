Россия и Турция договорились о ценах на С-400
Москва и Анкара договорились о ценах на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Российский лидер сообщил, что стороны обсудили состояние сотрудничества РФ и Турции в военно-технической сфере, в частности реализацию контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С‑400 "Триумф".
"Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что решение ускорить сроки поставки вооружения было принято по просьбе турецких коллег. "Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей", - отметил российский президент.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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