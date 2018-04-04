Россия и Турция договорились о ценах на С-400

Москва и Анкара договорились о ценах на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Эрдоганом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Российский лидер сообщил, что стороны обсудили состояние сотрудничества РФ и Турции в военно-технической сфере, в частности реализацию контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С‑400 "Триумф".

"Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что решение ускорить сроки поставки вооружения было принято по просьбе турецких коллег. "Что касается ускоренной по срокам поставки С-400, то мы это сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей", - отметил российский президент.