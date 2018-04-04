Cтрельба в штаб-квартире YouTube: есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

07:57

В твиттере телеканала ABC сообщается, что полиция установила личность стрелявшей в головном офисе YouTube в Сан-Бруно в Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Два источника в правоохранительных органах заявили, что предварительно установлена личность стрелявшей в офисе YouTube - это женщина Насим Агхдам с предыдущими местами проживания в Южной Калифорнии в городах Риверсайд и Сан-Диего", - сообщается в твиттере.

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06:39

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, по предварительным данным, произошла в результате внутренней ссоры и не связана с терроризмом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости..

"По предварительным данным, стрельба произошла из-за внутренних разногласий, заявили телеканалу ABC News два источника в правоохранительных органах. Инцидент, по предварительным данным, не связан с терроризмом", - сообщается на сайте телеканала.

Телеканал ABC обобщил все известные факты о женщине, которая, предположительно, открыла стрельбу в головном офисе YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что стрелявшей 35-40 лет, она жила на юге Калифорнии и, вероятно, женщина никак не связана с компанией YouTube. Также источники телеканала в правоохранительных органах считают, что человек, который был ее изначальной целью, сейчас находится в критическом состоянии в больнице.

По версии полиции, открывшая огонь женщина совершила самоубийство. Она ранила трех человек, все они доставлены в больницу в Сан-Франциско.

Стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) произошла во вторник. По данным местной полиции, стрелок был один. СМИ сообщали, что стрельбу устроила женщина и она мертва. Представитель больницы Сан-Франциско заявил, что в результате инцидента ранения получили три человека. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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06:35

Число пострадавших в результате стрельбы в штаб-квартире видеосервиса YouTube в Калифорнии составляет три, а не четыре человека, как сообщалось ранее, заявил во вторник журналистам доктор больницы Сан-Франциско Андре Кэмпбелл, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нам сказали, что у нас четверо раненых, но в итоге у нас только трое. Мы готовимся принимать столько пострадавших, сколько потребуется", - сказал он. Трансляцию его пресс-конференции вел телеканал ABC.

По словам врача, такие ошибки случаются в суматохе в случаях стрельбы с большим количеством пострадавших. Он подтвердил, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Однако врач заверил, что состояние всех стабилизировано.

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06:31

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, сообщает полиция Сан-Бруно, пострадали четыре человека, открывшая стрельбу женщина покончила с собой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", - написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

Позже он сообщил, что в здание вошли полицейские и вывели его на улицу.

Еще один сотрудник компании рассказал, что во время эвакуации видел "пятна крови". По его словам, злоумышленник, открывший огонь, совершил самоубийство.

По данным полиции, ранения получили четыре человека, все они госпитализированы, центральная больница Сан-Франциско сообщила, что приняла трех пострадавших, один из них находится в критическом состоянии.

Стрельбу, по данным ABC News, устроила белая женщина в темной одежде с платком на голове. Телеканал MSNBC подтверждает, что она мертва. В полиции в свою очередь заявили, что стрелок действовал в одиночку.

По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик. Над офисом компании кружат несколько вертолетов.

Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис YouTube.

Тем временем в интернете появился ролик, на котором видно, как люди выходят вереницей из здания с поднятыми руками, за ними наблюдает полиция. Всего в штаб-квартире видеохостинга работают более 1600 человек.

​Президент США Дональд Трамп сообщил, что проинформирован о случившемся. "Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронул этот инцидент", - написал он в Twitter.

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