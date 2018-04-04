Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" на выезде нанес разгромное поражение туринскому "Ювентусу" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ТАСС.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, еще одним голом отметился Марсело.

На 66-й минуте встречи при счете 0:2 "Ювентус" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Пауло Дибала.

Ответная встреча состоится в Мадриде 11 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч

"Ювентус" (Турин, Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 0:3

Голы: 0:1 - Роналду - 3, 0:2 - Роналду - 64, 0:3 - Марсело - 72