Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
4 апреля 2018 06:45 180
Мадридский "Реал" на выезде нанес разгромное поражение туринскому "Ювентусу" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, еще одним голом отметился Марсело.
На 66-й минуте встречи при счете 0:2 "Ювентус" остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Пауло Дибала.
Ответная встреча состоится в Мадриде 11 апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
"Ювентус" (Турин, Италия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 0:3
Голы: 0:1 - Роналду - 3, 0:2 - Роналду - 64, 0:3 - Марсело - 72
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