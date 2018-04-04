Китай пригрозил США ответом на новый виток торговой войны

Пекин заявил о готовности дать зеркальный ответ на действия США после публикации Вашингтоном списка из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте министерства коммерции КНР.

"Основываясь на "Законе КНР "О внешней торговле", мы подготовим равные принятым США меры по масштабу и силе воздействия, эти меры будут объявлены в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Как отметили в минкоммерции, Китай "уверен в себе и имеет все возможности для ответа на любые протекционистские меры США в торговой сфере".

Ранее США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые могут быть введены импортные пошлины в ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. С помощью этого Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с КНР. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

Вашингтон заявляет, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.й