Зидан прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своих подопечных над "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

"Отличный матч, не так легко добиться здесь победы со счетом 3:0. Порой у нас возникали проблемы, но здесь всегда так бывает", - заявил тренер.