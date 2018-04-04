Зидан прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом»

4 апреля 2018 07:10

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своих подопечных над "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

"Отличный матч, не так легко добиться здесь победы со счетом 3:0. Порой у нас возникали проблемы, но здесь всегда так бывает", - заявил тренер.

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