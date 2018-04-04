США предоставят странам Балтии военную помощь на $170 млн

4 апреля 2018 07:21

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят странам Балтии военную помощь на $170 млн. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти $100 млн на покупку крупнокалиберных боеприпасов и более $70 млн в виде проведения учений и оборудования. Это должно укрепить возможность национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", - говорится в сообщении.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az