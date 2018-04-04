В Словакии запретили Uber
Американская международная частная компания, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей Uber прекратила работу в Словакии по решению суда. Иск в городской суд Братиславы в январе 2018 год подала столичная администрация лицензированных водителей такси, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По их заявлению, автомобили Uber не отвечают требованиям безопасности, а у водителей нет удостоверений профессиональных таксистов. Суд согласился с их доводами.
До этого Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным. Такое решение суда даст возможность национальным органам в странах ЕС регулировать ее деятельность как традиционные такси со всеми вытекающими обязанностями, такими как лицензирование и страхование.
Таким образом, на Uber не распространяются некоторые льготы, и иск братиславских таксистов был полностью удовлетворен.
Uber официально позиционирует себя просто как цифровое приложение, которое действует как посредник между водителями и клиентами. Законодательство ЕС защищает онлайн-услуги от необоснованных ограничений, и национальные правительства должны сообщать Еврокомиссии о любых регулирующих мерах, чтобы они могли гарантировать, что они не являются дискриминационными или непропорциональными.
Ранее руководство транспортной системы Лондона отозвало лицензию у онлайн-службы такси Uber. С октября компании запрещено совершать перевозку пассажиров в столице Великобритании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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