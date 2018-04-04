Под Белым домом нашли тайный пятиэтажный бункер Обамы

Под северным газоном Белого дома есть тайный бункер, который может защитить руководство страны от конца света.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает The Washington Examiner, который разместил книгу бывшего журналиста Рональда Кесслера. Отмечается, что бункер был построен во время президентства Барака Обамы.

Согласно официальным документам, с 2010 года работа над бункером называлась "улучшением электроснабжения и кондиционирования в Белом доме".

Бункер сможет непрерывно обслуживать штат всего Западного крыла Белого дома в случае повреждения здания оружием массового уничтожения.

"В целях оперативной безопасности Секретная служба не комментирует конкретные меры безопасности Белого дома или защитные разведывательные вопросы", - заявил пресс-секретарь секретной службы Мейсон Брайман.