Пассажир самолета снял НЛО в небе над Турцией - ВИДЕО

Запечатленный на видео объект, словно тень, двигался вдоль авиалайнера, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

В небе над Турцией пассажиры авиалайнера засняли странный объект, двигавшийся рядом с самолетом, словно тень. По мнению автора ролика, ему удалось запечатлеть НЛО. В кадре видно, как странная "тень" как будто стоит на месте, пока летит самолет.

Ролик быстро разошелся по Сети, набрав более 400 тысяч просмотров. Пользователи гадают, что же снял пассажир.

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