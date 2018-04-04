Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина вела свой канал на этом сервисе - ВИДЕО

4 апреля 2018 10:45

Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина вела свой канал на этом видеохостинге, где критиковала его. Об этом сообщает NBC.

По данным журналистов телеканала, имя женщины - Насим Агдам. Ей было 39 лет, она была вооружена пистолетом и знала одного из пострадавших - мужчину, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По информации ABC, женщина жила в калифорнийском городе Риверсайд и в Сан-Диего. Согласно предварительной информации, она не имела никакого отношения к самой компании YouTube.

Напомним, стрельба произошла в главном офисе YouTube в калифорнийском Сан-Бруно. Женщина, устроившая стрельбу, совершала самоубийство. По данным СМИ, она стреляла в бойфренда, в результате чего пострадали четыре человека.

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Устроившая стрельбу в офисе YouTube женщина вела свой канал на этом сервисе

Нажмите на видео для просмотра:
Cтрельба в штаб-квартире YouTube

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