Браузер Google Chrome уличили в тайном сканировании файлов - ВИДЕО

Специалист по кибербезопасности Келли Шортридж обратила внимание на то, что браузер от Google постоянно сканирует практически все файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows, передает Motherboard.

Как заявила Шортридж, браузер просканировал все папки ее компьютера, в том числе "Документы". Исследователь была шокирована функцией Chrome, о которой даже не подозревала. Интернет-пользователи поддержали недовольство эксперта, заявив об отказе от использования этого браузера, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Такая функция появилась в прошлом году, когда Google выпустила важное обновление для Chrome - инструмент для сканирования компьютера Cleanup Tool, который использовал технологии антивирусной компании ESET. Представители корпорации тогда заявили, что за счет апдейта серфинг Сети станет "чище и безопаснее".

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

