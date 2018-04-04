Анкара и Париж обсудят вопрос вступления Турции в ЕС

Анкара и Париж обсудят вопрос получения Турцией членства ЕС во время визита во Францию министра Турции по делам ЕС Омара Челика. Об этом сообщили Trend в среду в министерстве Турции по делам ЕС, передает Day.Az.

Как отметили в министерстве, визит Челика в Париж продлится с 4 по 5 апреля текущего года.

"Во время визита во Францию, Челик также проведет встречу с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, а также с ответственным министром по европейским делам Натали Луазо.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно выросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

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