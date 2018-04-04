Храбрец спас незнакомку, решившую свести счёты с жизнью - ВИДЕО

Жительница провинции Тханьхоа (Вьетнам), страдавшая от несчастной любви, решила покончить с собой и прыгнула с моста в воду, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, самоубийство не состоялось, а всё благодаря храбрецу, который бросился вслед за женщиной. Несмотря на то, что он даже не знал самоубийцу, мужчина не дал ей утонуть и поплыл со своей ношей к берегу.

Через некоторое время к ним подоспела лодка. Известно, что и незнакомку, и её спасителя отправили в больницу, где о них заботятся врачи.

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