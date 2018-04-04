Неадекватный нарушитель "протащил" ГАИшника на авто на большой скорости - ВИДЕО

Водитель-нарушитель "протащил" сотрудника ГАИ на своем автомобиле более километра, пытаясь уйти от ответственности. Инцидент произошел на улице Земляной вал, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как правоохранитель подходит к нарушителю. По некоторым данным, сотрудник ГАИ услышал запах алкоголя. Однако водитель захотел уйти от экспертизы, и попытался уехать. Полицейский уцепился за руль машины, останавливая неадекватного мужчину. При этом автомобиль, по некоторым данным, двигался со скоростью до 60-70 км/ч. Cотрудника полиции он "проволок" более километра.

После этого дебошир был задержан.

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