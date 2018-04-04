Пожар охватил ТЦ для детей в Москве - ВИДЕО

4 апреля 2018 14:14

Торговый центр "Персей" загорелся в среду на востоке Москвы, спасатели эвакуируют посетителей, есть пострадавшие. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, передает Day.Az.

"Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице", - сказал собеседник агентства.

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Пожар охватил ТЦ для детей в Москве

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