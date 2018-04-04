Работники горящего детского ТЦ в Москве: Мы думали, это учения - ВИДЕО

4 апреля 2018 15:18

Очевидцы рассказали о пожаре, охватившем здание ТЦ "Персей для детей" в Москве. По словам сотрудников магазина, на прошлой неделе у них прошло сразу несколько учений пожарной безопасности - и на этот раз они не хотели покидать здание по тревоге, думая, что это вновь учебная тревога, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Ужасно, конечно, это. Учения были у нас недавно, мы все выбегали. Мы сейчас, если честно, уже не поверили, что это по-настоящему", - отметила одна из сотрудниц. Кроме этого, она заявила, что некоторые возвращались в горящее здание за забытыми вещами.

Отметим, к настоящему моменту открытое возгорание в ТЦ ликвидировано. В результате ЧП, согласно последним данным, пострадали два человека - спасатель и один сотрудник ТЦ. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Работники горящего детского ТЦ в Москве: Мы думали, это учения

Нажмите на видео для просмотра:
Новое видео с места пожара, охватившего детский ТЦ в Москве

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az