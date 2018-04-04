Работники горящего детского ТЦ в Москве: Мы думали, это учения - ВИДЕО
Очевидцы рассказали о пожаре, охватившем здание ТЦ "Персей для детей" в Москве. По словам сотрудников магазина, на прошлой неделе у них прошло сразу несколько учений пожарной безопасности - и на этот раз они не хотели покидать здание по тревоге, думая, что это вновь учебная тревога, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Ужасно, конечно, это. Учения были у нас недавно, мы все выбегали. Мы сейчас, если честно, уже не поверили, что это по-настоящему", - отметила одна из сотрудниц. Кроме этого, она заявила, что некоторые возвращались в горящее здание за забытыми вещами.
Отметим, к настоящему моменту открытое возгорание в ТЦ ликвидировано. В результате ЧП, согласно последним данным, пострадали два человека - спасатель и один сотрудник ТЦ.
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