Президенты Турции, России и Ирана встретились в Анкаре

В Анкаре стартовал трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани. Об этом говорится в сообщении президентской администрации Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что до проведения саммита состоялась двухсторонняя встреча трех президентов.

Отметим, что основной темой саммита является урегулирование сирийского конфликта.

Напомним, что для участия в саммите в Турции, накануне в Анкару прибыли президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани.

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