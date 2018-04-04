Ученые раскрыли причину появления огромных трещин в Африке - ВИДЕО

Гигантская трещина около 15 метров в глубину и порядка 20 метров в ширину образовалась недалеко от столицы Кении Найроби. Ученые высказали свои предположения, почему Африку стало разрывать на части, сообщает CBS News.

"Мы видим трещину, которая, по всей вероятности, сформировалась в течение многих тысяч лет или сотен тысяч лет", - рассказал геолог Смитсоновского института в США Бэн Эндрюс, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Группа ученых из этого института предположила, что трещину размыли до видимого состояния частые ливни, однако ее появление вызвано движением тектонических плит, которые каждый год удаляются друг от друга примерно на три сантиметра.

По подсчетам экспертов, через 50 миллионов лет Африка может быть расколота на две части.

При этом другие ученые, напротив, считают появление трещины мгновенным событием, не связанным с тектоникой Земли, но соглашаются, что ее появление было вызвано сильными дождями.

"Я думаю, что эта трещина является результатом сильных проливных дождей, которые смыли большую часть грунта. Это не было результатом действия тектоники, это обусловлено погодой", - заявил геодезист Венди Бохон.

Однако и те, и другие группы ученых единогласны в том, что Африку медленно, но верно разрывает на части.

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