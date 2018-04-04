Иран, Турция и Россия продолжат сотрудничество по Сирии для полной ликвидации "ИГ" - ЗАЯВЛЕНИЕ

Иран, Турция и Россия настроены продолжить сотрудничество для полной ликвидации "Исламского государства" и других террористических группировок в Сирии, говорится в заявлении президентов трех стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Россия, Иран и Турция призвали придерживаться резолюции СБ ООН по Сирии.

"(Президенты) подтвердили свою решимость продолжить сотрудничество для окончательной ликвидации "ИГ", "Джебхат ан-Нусры" и других индивидов и группировок, связанных с "Аль-Каидой" или "ИГ"", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского президента.

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