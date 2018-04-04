Турция и Россия создадут полевой госпиталь в Сирии

Турция и Россия намерены создать в Сирии полевой госпиталь, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии, которая прошла с участием президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Роухани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эрдоган отметил, что с президентом России Владимиром Путиным также обсуждался вопрос создания пекарней для сирийцев.

"Я также предлагаю создать на освобожденных от террористов территориях поселения для сирийцев", - сказал Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялся трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Роухани.

Основной темой саммита являлось урегулирование сирийского конфликта.

Для участия в саммите накануне в Анкару прибыли президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани.

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